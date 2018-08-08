Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос

Тимошенко по-прежнему уверенно обгоняет всех оппонентов

Глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко продолжает лидировать в предвыборном президентском рейтинге - за нее готовы отдать свои голоса 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

Почти половина опрошенных однозначно будут голосовать на президентских выборах, при этом каждый пятый еще не определился, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

За лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко могут отдать свои голоса 10,7% опрошенных, за лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 8,9%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко - 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко - 8,3%, за лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского - 8,0%, за музыканта Святослава Вакарчука - 8,0%, за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича - 5,9%. Рейтинг остальных кандидатов менее 3%.

Читайте такжеВыборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 годуОпрос показывает, что Тимошенко имеет прочные электоральные позиции практически во всех макрорегионах, с относительно высокими показателями на Западе, в Центре и на Юге. Основная электоральная база Гриценко сегодня также больше сосредоточена в западных и центральных регионах, зато в других регионах страны его позиции слабее. Порошенко поддерживают более или менее равномерно во всех макрорегионах за исключением Востока. Ляшко - на Юге и в Центре, Вакарчука - на Западе. Избирателей Бойко, Рабиновича и Зеленского относительно больше на Востоке и Юге, с той разницей, что Бойко и Рабиновича относительно больше поддерживают на Востоке, а Зеленского - на Юге.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.