Украинцам перед выборами начнут продавать "мир" и "торговлю" с Россией

По большому счету, перед нами тот самый зазор, на который в будущих предвыборных кампаниях будут делать ставку политики.

Вполне вероятно, что нам будут продавать "мир" и "процветание" в рамках пакетного предложения. Убеждать, что с момента примирения уровень жизни обязательно начнет расти. Что военные расходы раздуты, а их урезание пойдет на пользу всем остальным.

Нам начнут рассказывать, что возобновление довоенного уровня торговли с Россией – шаг к благосостоянию. Что это лишь "взаимовыгодные компромиссы". Что мы обречены быть точкой коммуникации запада и востока.

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И этим будут грешить не только явные российские лоббисты. Потому что формула "мир + торговля" выгодна и тем, кто видит свою задачу в увеличении собственного рейтинга любой ценой. Даже если цена – суверенитет страны.

Но в том и особенность Украины, что в вопросе безопасности компромисса быть не может.

Потому что прекращение войны может быть результатом как победы, так и капитуляции. А война сегодня идет не только за населенные пункты и квадратные километры. Более того – война идет не только за идентичность и язык. Война идет, в том числе, за право Украины вырваться из мира неэффективных экономик и неконкурентоспособных систем.

На кону – вопрос еще и того самого экономического благополучия, которое украинский обыватель привык ставить во главу угла. Это битва за переход к другим правилам игры. Рынок и конкуренция. Системы сдержек и противовесов. Государство для граждан, а не наоборот. Это битва не только с внешним агрессором, но и с внутренней неэффективностью, помноженной на коррупцию и корпоративные практики. Эта битва будет долгой, процессы будут идти с переменным успехом, прогресс порой будет перемежаться откатами, но мы можем спорить о скорости движения, а не о векторе этого движения.

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Любые перемены "внутри" возможны, лишь пока армия держит внешний периметр. Альтернативы этому пути попросту нет. Капитуляция перед Россией не будет означать размен идентичности на процветание. Проигрыш будет означать уничтожение самого шанса на становление эффективной экономики. Потому что российские протектораты не живут богаче метрополий. А современная РФ остается страной, вся внутренняя дискуссия которой сводится к вопросу: "на ком экономить в первую очередь".

Проигрыш в войне будет означать лишь то, что окно возможностей для украинских реформ закончится. Что попытка построить "государство для гражданина" потерпит поражение. У Москвы нет денег, чтобы строить из покоренных стран витрины – и потому капитуляция Киева будет означать крах не только нынешнего поколения украинских граждан, но и следующего. Того самого, которому придется начинать все с нуля.

И главная задача в том, чтобы эта мысль стала очевидной для любого украинского политика. Чтобы в битве за симпатии избирателей на кон не ставился вопрос суверенитета. Чтобы "красные линии" были одинаковыми для всех – вне зависимости от партийной программы.

Потому что цена компромисса иногда бывает чрезмерной.

Павел Казарин, журналист