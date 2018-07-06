Украинцам перед выборами начнут продавать "мир" и "торговлю" с Россией

Павел Казарин

крымский журналист

6 июля 2018, 14:02

Согласно соцопросу КМИС, главной проблемой для страны украинцы считают войну на Донбассе. На второй строчке – уровень жизни. На третьей – ситуация в экономике.

По большому счету, перед нами тот самый зазор, на который в будущих предвыборных кампаниях будут делать ставку политики.

Вполне вероятно, что нам будут продавать "мир" и "процветание" в рамках пакетного предложения. Убеждать, что с момента примирения уровень жизни обязательно начнет расти. Что военные расходы раздуты, а их урезание пойдет на пользу всем остальным.

Нам начнут рассказывать, что возобновление довоенного уровня торговли с Россией – шаг к благосостоянию. Что это лишь "взаимовыгодные компромиссы". Что мы обречены быть точкой коммуникации запада и востока.

Читайте также Социологи выяснили, чего именно украинцы ждут от следующего президента

И этим будут грешить не только явные российские лоббисты. Потому что формула "мир + торговля" выгодна и тем, кто видит свою задачу в увеличении собственного рейтинга любой ценой. Даже если цена – суверенитет страны.

Но в том и особенность Украины, что в вопросе безопасности компромисса быть не может.

Потому что прекращение войны может быть результатом как победы, так и капитуляции. А война сегодня идет не только за населенные пункты и квадратные километры. Более того – война идет не только за идентичность и язык. Война идет, в том числе, за право Украины вырваться из мира неэффективных экономик и неконкурентоспособных систем.

На кону – вопрос еще и того самого экономического благополучия, которое украинский обыватель привык ставить во главу угла. Это битва за переход к другим правилам игры. Рынок и конкуренция. Системы сдержек и противовесов. Государство для граждан, а не наоборот. Это битва не только с внешним агрессором, но и с внутренней неэффективностью, помноженной на коррупцию и корпоративные практики. Эта битва будет долгой, процессы будут идти с переменным успехом, прогресс порой будет перемежаться откатами, но мы можем спорить о скорости движения, а не о векторе этого движения.

Читайте также Стало известно, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду

Любые перемены "внутри" возможны, лишь пока армия держит внешний периметр. Альтернативы этому пути попросту нет. Капитуляция перед Россией не будет означать размен идентичности на процветание. Проигрыш будет означать уничтожение самого шанса на становление эффективной экономики. Потому что российские протектораты не живут богаче метрополий. А современная РФ остается страной, вся внутренняя дискуссия которой сводится к вопросу: "на ком экономить в первую очередь".

Проигрыш в войне будет означать лишь то, что окно возможностей для украинских реформ закончится. Что попытка построить "государство для гражданина" потерпит поражение. У Москвы нет денег, чтобы строить из покоренных стран витрины – и потому капитуляция Киева будет означать крах не только нынешнего поколения украинских граждан, но и следующего. Того самого, которому придется начинать все с нуля.

И главная задача в том, чтобы эта мысль стала очевидной для любого украинского политика. Чтобы в битве за симпатии избирателей на кон не ставился вопрос суверенитета. Чтобы "красные линии" были одинаковыми для всех – вне зависимости от партийной программы.

Потому что цена компромисса иногда бывает чрезмерной.

Павел Казарин, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина выборы Павел Казарин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять