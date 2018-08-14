Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами

Юлия Тимошенко / Фото: Reuters

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что рабы в Древнем Египте зарабатывали больше, чем современные украинские граждане.

"В украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм", - написала Тимошенко в Facebook.

По ее словам, рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше.

"Иначе как издевательством над людьми это не назвать", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Европу.

Ранее сообщалось, что на организацию форума "Новый курс Украины" в этом году "Батькивщина" потратила 22 млн грн.