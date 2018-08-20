В США доказали, что Голодомор в Украине был организован искусственно / фото: zn.ua

Исследователи Гарвардского университета подтвердили, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинцев путем сопоставления интерактивных карт с помощью новейших технологий.

"Мы не поверили своим глазам, когда поняли, что наиболее суровый голод, наибольшее количество погибших во время Голодомора было на территории современной Киевской, Полтавской, Черкасской областей", - цитирует директора Украинского исследовательского института в Гарварде Сергей Плохия "Голос Америки".

Исследователи заявили, что сопоставление карт демонстрирует: наибольший голод был в местах постоянных засух.

Демограф Института демографии Украины Наталья Левченко подчеркнула, что этническая группа украинцев имеет показатели потерь "минимум вдвое выше, чем все остальные", а далее по количеству жертв следуют поляки, затем россияне, немцы и евреи.

В рамках данного интерактивного проекта американские исследователи анализируют и другие периоды истории Украины.

Напомним, Тимошенко "влипла" в конфуз, высказавшись в телеэфире о Голодоморе 1932-1933.