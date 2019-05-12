Люди погибли в креслах: стали известны жуткие детали катастрофы с пожаром в Шереметьево

Горящий самолет в Шереметьево

Некоторые пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, погибли в своих креслах, даже не успев расстегнуть ремни безопасности.

"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", - пишет ТАСС.

При этом те счастливцы, которым удалось выжить в жуткой аварии, еще до остановки самолета смогли перебраться в переднюю часть лайнера.

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Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск.

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.