После эпического падения Путин назвал причины непобедимости своей команды в хоккее

Последняя игра Путина омрачилась досадным падением / Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин озвучил причины успеха своей хоккейной команды, с которой он играет в гала-матчах Ночной хоккейной лиги. Залогом побед он считает состав команды с участием звезд российского спорта.

В эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 глава государства признался, что не придает значения счету по итогам матчей с его участием, так как это товарищеские встречи.

"А с ними легко играть. Они же гениальные игроки, чемпионы мира, Олимпийских игр", - отметил президент.

Путин заявил, что нет необходимости равномерно распределять звезд хоккея по разным командам, поскольку любителям интересно играть против профессионалов. Он подчеркнул непрофессиональный характер матча.

Как известно, Лига была создана по инициативе президента и ветеранов хоккея в декабре 2011 года. Тогда же Путин стал учиться кататься на коньках и заниматься хоккеем под руководством заслуженного мастера спорта и члена команды легенд Алексея Касатонова.

Напомним, Путин во время хоккейного матча в Сочи упал на лед, не заметив расстеленный ковер. В матче глава Кремля забил десять шайб и его команда, в которую входил министр обороны РФ Сергей Шойгу, одержала победу со счетом 14:7.