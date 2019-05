"Пропахал носом красную дорожку": в Сети едко отреагировали на падение Путина в Сочи

В Сети едко прокомментировали падение президента Российской Федерации Владимира Путина на красную дорожку во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в российском городе Сочи.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook написал, что глава России "пропахал носом красную дорожку".

"...До чего все-таки приятно смотреть на ползущего Путина!" — отметил эксперт.

Харьковчанка Ирина Гриценко по-философски отреагировала на "полет" президента, написала — "А годы летят…".

"О нет! Путин определенно не хочет, чтобы вы видели или делились этим смущающим видео о том, как он делает победный круг и падает на лицо. Это весело!" — считает ипотечный брокер из американского города Майами Грант Стерн.

Oh no!



Putin definitely doesn't want you seeing or sharing this embarrassing video of him taking a victory lap and falling flat on his face.



It's hilarious!



His #TrumpRussia op is next to fall.#FridayFeelingpic.twitter.com/SIqogz6ECE