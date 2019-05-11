"Пропахал носом красную дорожку": в Сети едко отреагировали на падение Путина в Сочи

Приятно смотреть на ползущего президента РФ, отметил политтехнолог.
В Сети едко прокомментировали падение президента Российской Федерации Владимира Путина на красную дорожку во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в российском городе Сочи.
Политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook написал, что глава России "пропахал носом красную дорожку".
"...До чего все-таки приятно смотреть на ползущего Путина!" — отметил эксперт.
Харьковчанка Ирина Гриценко по-философски отреагировала на "полет" президента, написала — "А годы летят…".
"О нет! Путин определенно не хочет, чтобы вы видели или делились этим смущающим видео о том, как он делает победный круг и падает на лицо. Это весело!" — считает ипотечный брокер из американского города Майами Грант Стерн.
Oh no!— Grant Stern (@grantstern) May 10, 2019
Putin definitely doesn't want you seeing or sharing this embarrassing video of him taking a victory lap and falling flat on his face.
It's hilarious!
His #TrumpRussia op is next to fall.#FridayFeelingpic.twitter.com/SIqogz6ECE
"Пожалуйста, посмотрите это полное видео. Обещаю, оно того стоит, если вы ненавидите Владимира Путина", — призвал американский журналист Ed Krassenstein.
"Вниз идет Путин!" — отметил спортивный обозреватель из американского Лас-Вегаса Jim McGrew.
Putin going into the weekend like: #FridayFeelingpic.twitter.com/aPzOb99Slp— Stand Up Republic (@StandUpRepublic) May 10, 2019
Ранее сообщалось, что в Сочи во время хоккейного матча Владимир Путин упал на расстеленную на льду красную дорожку, когда объезжал по кругу арену и махал зрителям на трибунах.