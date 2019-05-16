Культурное событие, либо никак - глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2

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Глава студии GSC Game World и разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 Сергей Григорович к годовщине со дня анонса второй части шутера обратился к поклонникам посредством соцсети.

"Год назад я заявил о S.T.A.L.K.E.R. 2, а в начале разработки решил, что должно быть либо культурное событие, либо никак. Сейчас могу сказать, что мне нравится. И мы не будем в этот раз много говорить, мы делаем. Команда чувствует вашу поддержку, всем спасибо!" – написал в Facebook Григорович.

Подробности о создании игры разработчик раскрывать не стал. Неизвестна и дата выхода.

После обновления сайта заинтересованные игроки начали искать в нем намеки и подсказки. И уже удалось расшифровать удалось "морзянку" в музыкальной композиции.

Как известно, оригинальную игру S.T.A.L.K.E.R. разрабатывали свыше шести лет. Пользователи использовали ее впервые в 2007 году и впоследствии она стала культовой.

Напомним, ранее Григорович официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 на своей странице в Facebook.