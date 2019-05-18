Псих напал на Арнольда Шваценеггера в Африке

На большого Арни напал темнокожий мужчина.
Неизвестный псих напал на Арнольда Шварценеггера, известного голливудского актера австрийского происхождения и политика. Железный Арни получил с двух ног в спину. Все произошло на одном из мероприятий в африканском городе Сэндтон, в Африке.
Арнольд Шварценеггер приехал в Сэндтон для участия в программе Arnold Classic Africa. В Сэндтонском конференц-центре Арнольд смотрел соревнование по прыжкам со скакалкой, потом взял у кого-то телефон, чтобы снять видео.
В это время к нему попытался подойти какой-то темнокожий мужчина, однако охрана не позволила ему это сделать.
Чуть позже, когда Шварценеггер возвращал телефон, темнокожий успел приблизиться к нему и прыгнул ему в спину двумя ногами.
Отметим, что человека скрутила охрана. А железный Арни поднялся и вскоре вернулся на свое место рядом с кортом за столом жюри.
Поначалу кажется, что Арнольд не пострадал, но вскоре он со своей командой покинул зал, прошел через конференц-центр, после чего видео обрывается.
Позже в тот же день (18 мая) Шварценеггер разместил в своем twitter видео, как он приветствует фанатов в Сэндтоне.
Директор Arnold Partner в Африке Уэйн Прайс позже уточнил, что голливудская звезда и бывший чемпион по бодибилдингу не пострадал.
"Служба безопасности мгновенно со всем разобралась, а позже и полиция, которая также была на месте. Не было никаких проблем. Арнольд не пострадал совсем, как вы можете судить по видео, на котором он улыбается позже".
Arnold Classic Africa - мультиспортивный международный турнир, в котором возможность принять участие имеют более 20 000 спортменов с шести континентов в 86 различных видах спорта, а различные мероприятия запланированы с пятницы по воскресенье в Сандтоне и его окрестностях.
Ранее сеть взорвалась фотожабами из-за визита Шварценеггера в Киев.