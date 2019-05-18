Псих напал на Арнольда Шваценеггера в Африке

На Арнольда Шварценеггера напал псих / nstagram.com/schwarzenegger

Неизвестный псих напал на Арнольда Шварценеггера, известного голливудского актера австрийского происхождения и политика. Железный Арни получил с двух ног в спину. Все произошло на одном из мероприятий в африканском городе Сэндтон, в Африке.

Арнольд Шварценеггер приехал в Сэндтон для участия в программе Arnold Classic Africa. В Сэндтонском конференц-центре Арнольд смотрел соревнование по прыжкам со скакалкой, потом взял у кого-то телефон, чтобы снять видео.

В это время к нему попытался подойти какой-то темнокожий мужчина, однако охрана не позволила ему это сделать.

Чуть позже, когда Шварценеггер возвращал телефон, темнокожий успел приблизиться к нему и прыгнул ему в спину двумя ногами.

Отметим, что человека скрутила охрана. А железный Арни поднялся и вскоре вернулся на свое место рядом с кортом за столом жюри.

Поначалу кажется, что Арнольд не пострадал, но вскоре он со своей командой покинул зал, прошел через конференц-центр, после чего видео обрывается.

Позже в тот же день (18 мая) Шварценеггер разместил в своем twitter видео, как он приветствует фанатов в Сэндтоне.

Директор Arnold Partner в Африке Уэйн Прайс позже уточнил, что голливудская звезда и бывший чемпион по бодибилдингу не пострадал.

"Служба безопасности мгновенно со всем разобралась, а позже и полиция, которая также была на месте. Не было никаких проблем. Арнольд не пострадал совсем, как вы можете судить по видео, на котором он улыбается позже".

Arnold Classic Africa - мультиспортивный международный турнир, в котором возможность принять участие имеют более 20 000 спортменов с шести континентов в 86 различных видах спорта, а различные мероприятия запланированы с пятницы по воскресенье в Сандтоне и его окрестностях.

Ранее сеть взорвалась фотожабами из-за визита Шварценеггера в Киев.