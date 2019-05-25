Уровень доверия россиян к Путину рекордно обвалился - опрос

Владимир Путин / Reuters

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину снизился до 31,7%.

Об этом свидетельствуют данные майского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, причем в марте уровень доверия к Путину составлял 32%.

При этом среди политиков, которым меньше всего доверяют, оказался министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (13%).

Отметим, что в рейтинге недоверия Путин оказался на четвертом месте (6,6%). Больше всего россияне не доверяют главе правительства Дмитрию Медведеву (23,4%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (22,9%) и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (10%).

Напомним, ранее сообщалось, что Украина возглавила рейтинг по уровню недоверия к власти.