Украина возглавила рейтинг по уровню недоверия к власти

Украинцы не доверяют власти / Обозреватель

Уровень доверия украинцев к власти опустился до 9%, что является самым низким показателем в мире.

Такие данные опубликованы по результатам исследования аналитико-консультативной компании Gallup за 2018. При этом отмечается, что когда президентом был Виктор Янукович, этот показатель доходил до 24%.

"Самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд", - подчеркнули аналитики, комментируя результаты исследования за 2018 год.

Исследователи подчеркивают, что сразу после избрания президентом Петра Порошенко доверие к власти ощущали 24% украинцев, в то же время действия самого Порошенко одобряли 48%.

gallup.com

Авторы исследования добавили, что многие украинцы увидели неспособность власти выполнить требования протестующих Революции на Майдане, при этом с 2015 года уровень доверия к власти не превышал 14%.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в рейтинге самых счастливых стран мира заняла 133-е место.