"Самое сильное снижение счастья": названо место Украины в рейтинге счастья 2019

Украина заняла 133-е место в рейтинге счастья / Reuters

Украина в рейтинге самых счастливых стран мира заняла 133-е место, расположившись между африканскими странами Чад и Эфиопия.

Украинское государство набрало 4,3 балла. Об этом говорится в докладе World Happiness Report 2019, которое ООН представило 20 марта, в День счастья 2019. При этом страна продемонстрировала очень сильное падение показателей.

"Среди 20 стран, в которых уровень счастья упал больше всего, семь расположены на Ближнем Востоке и в Северной Африке, шесть в Африке к югу от Сахары и три в Западной Европе. Наиболее значительное снижение уровня счастья наблюдается в Венесуэле, Индии, Малайзии и Украине", – отмечается в докладе.

Стоит отметить, что в прошлом году Украина занимала в рейтинге счастья 138-ю строчку.

В ходе исследования учитывались 6 факторов, каждый из которых оценивали по десятибалльной шкале, выводя средний для страны балл:

ВВП на душу населения;

продолжительность жизни;

соцподдержка;

насколько свобода и коррупция влияют на принятие важных жизненных решений;

щедрость.

Самой счастливой страной второй год подряд признана Финляндия. На второй строчке Дания, на третьей — Норвегия. Замыкают топ "счастливчиков" Исландия и Нидерланды. Россия расположилась на 68-й позиции (в прошлом году было 59-е).

Последнее, 156-е, место занял Южный Судан.

Ранее были названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом. В конце списка оказались Бангладеш, Пакистан и Индия.