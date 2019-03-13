Названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом

Названо место Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом / 1zoom.ru

Страной с самым чистым воздухом оказалась Исландия.

Также в этом плане повезло жителям Финляндии, Австралии, Эстонии, Швеции, Норвегии и Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран с самым чистым и самым грязным воздухом от профильной организации AirVisual.

В конце списка оказались Бангладеш, Пакистан и Индия. Причем на долю Индии приходится сразу 8 из 10 самых загрязненных городов Земли.

Украина занимает 49-е место с конца рейтинга – или является 25-й по качеству воздуха среди 73 оцененных стран. Она расположилась между Колумбией и Филиппинами.

У России показатели лучше: по чистоте воздуха она оказалась на 16-й строчке.

Ранее было определено место Украины в рейтинге гендерного равенства. Всемирный банк оценил гендерную дискриминацию в 187 странах мира.

Напомним, Украина оказалась в хвосте рейтинга по качеству жизни. Выше Украины оказались не только Польша (35-ое место) и страны Прибалтики (Литва оказалась на 29-м, Латвия - на 34-м), но и Беларусь (37-е место) и Россия (59-е место).

Согласно ежегодного отчета международной правозащитной организации Freedom House, Украина в 2019 году остается "частично свободной" страной. При этом оккупирована Россией часть Крым получила статус "несвободной" территории.