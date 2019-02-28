Эксперт рассказал, как "перезагрузить" органы власти в Украине

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Экономисты и социологи давно пришли к выводу, что качество государственных институтов является ключевым фактором развития стран, определяющим как их экономические успехи и неудачи (которые легко сопоставимы по объективным данным), так и субъективные ощущения безопасности, справедливости и даже счастья. Более того, слабые институты в современном мире - это не только собственная проблема страны, но и угроза международной безопасности, что доказано многими конфликтами.

Об этом идет речь в материале соучредителя гражданской платформы "Нова краина" и лектора Киево-Могилянской бизнес-школы Велерия Пекаря, перевод которой публикует Главред.

Для успеха Украины необходимо уменьшить сферу ответственности государственных институтов (в том числе процессы дерегулирования, децентрализации, приватизации и т. д.), но в то же время значительно усилить их. Слабая армия не защитит страну от агрессора, слабый суд и прокуратура не смогут посадить преступника в тюрьму, слабый совет государственного предприятия будет подвержен влиянию коррумпированных кланов, слабое правительство не сможет принимать важные решения вовремя, и слабая разведывательная система ничего не узнает о планах противника. Унаследованные Украиной советские институты работали до тех пор, пока страна не столкнулась с серьезными проблемами

Читайте такжеВыборы-2019: Украина или проводит реформы, или исчезаетНо нельзя винить только советское наследие. Украинцы не привыкли к собственному государству, веками проживавшему под властью иностранных государств. Отсюда недоверие к любым государственным институтам и стремление от них скрыться.

Война и кризис породили понимание важности перезагрузки институтов. Значительный положительный и отрицательный (также полезный) опыт уже накоплен. Есть люди, которые знают, как это сделать, и есть много историй успеха и неудач. Вот некоторые из основных принципов, изложенных на недавней конференции Future Talks: Rebooting Institutions.

Во-первых, реформисты должны одновременно вводить новых людей, новые структуры и новые процессы. Старые люди в новых структурах, как новые люди в старых структурах, не смогут работать. Это не означает, что пожилые люди в целом не подходят: они обладают необходимыми компетенциями, но старая институциональная память и образ мышления тянут их в прошлое.

Организация нуждается в критической массе новых людей с новым мышлением и ценностями, которые откроют пространство для изменения культуры в организации; некоторые из старых по-прежнему идеально вписываются в него.

Но для того, чтобы приходили новые люди, госучреждения должны сначала предлагать конкурентные процессы отбора и достойные зарплаты.

Технологии значительно сокращают потребность в людях и зависимость от них, но, в конце концов, технологии все еще находятся в руках людей. Конечно, лидерство, которое устанавливает новый стандарт ценностей, также имеет большое значение.

Успех не может быть достигнут без большой коалиции союзников и заинтересованных сторон, и не может быть достигнут без укрепления доверия посредством открытого общения в обществе. В Украине успешные институциональные реформаторы являются известными ораторами, потому что только общение с социальной средой с низким уровнем доверия может помочь управлять ожиданиями, понимать цели, привлекать союзников и создавать коалиции.

Читайте такжеВ НАТО назвали пять направлений реформ для УкраиныНеудивительно, что многие министры, депутаты и руководители государственных предприятий активно работают в Facebook, где детали реформ обсуждаются каждый день.

Невозможно сделать все сразу, и поэтому "пилотные проекты" работают хорошо, постепенно усложняя и расширяя сферу действия, всегда помня общую стратегию.

Окна возможностей, как правило, закрываются быстро, поэтому реформисты должны быть подготовлены заранее и не отставать, чтобы своевременно достигать результатов. И последнее, но не менее важное: им придется делать много непопулярных вещей, несмотря на предрассудки большинства граждан своей страны.