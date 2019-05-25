Объявлен победитель Каннского кинофестиваля-2019

Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас.
Главный приз Каннского кинофестиваля Золотую пальмовую ветвь завоевал фильм Паразиты корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Гран-при фестиваля получил фильм Мате Гиот Атлантика.
Отметим, что приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас (Боль и слава Педро Альмодовара), за лучшую женскую роль — Эмили Бичем (Малыш Джо Джессики Хауснер).
Приз лучшим режиссерам получили братья Дарденн за фильм Молодой Ахмед.
Напомним, фильм Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы получил премию за лучшую режиссуру на конкурсе Каннского кинофестиваля-2018.