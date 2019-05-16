Жена Венсана Касселя показала безупречную фигуру спустя месяц после родов

16 мая 2019, 13:02

Критики отметили, что модель очень быстро пришла в форму после родов.

Тина Кунаки
Тина Кунаки / Reuters

Жена известного французского актера Венсана Касселя, 22-летняя модель Тина Кунаки стала мамой всего месяц назад, и уже успела привести себя в роскошную форму.

Отметим, что после появления дочери на свет, супруги вовсе не избегают общества. Так, пара засветилась на Каннском кинофестивале. 

Для появления на светском мероприятии Тина Кунаки выбрала черное бархатное платье с открытым верхом и юбкой в пол.

Отметим, что наряд идеально сел по стройной фигуре Тины. Критики отметили, что модель очень быстро пришла в форму после родов.

Завершали образ Тины Кунаки небольшие украшения, фирменные кудряшки и лучезарная улыбка. 

Тина Кунаки
Тина Кунаки / Reuters

Добавим, что на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Отверженные с участием Венсана. И его молодая супруга также косвенно связана с данной работой: еще во время беременности Тина снялась в музыкальном ролике на саундтрек к фильму - Pink Noise.

Напомним, ранее 52-летний французский актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена модель Тина Кунаки стали родителями. 19 апреля модель родила девочку по имени Амазония.

Напомним, для 52-летнего Венсана Касселя брак Тиной Кунаки является вторым.  Они поженились в августе 2018 года. Для Кунаки ребенок стал первенцем, а вот для Касселя уже третьим ребенком. В браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи, который продлился 14 лет, у актера родились две дочери: 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Каннский кинофестиваль Венсан Кассель Тина Кунаки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:31
Зеленский оценил назначение даты инаугурации и "подколол" Раду
15:21
Геращенко решила уйти из "минской группы"
15:09
Инаугурация Зеленского: Путин приглашение не получил
15:07
"Не время для новой программы": у Зеленского оценили перспективы сотрудничества с МВФ
14:46
Первый канал аннулировал результат финала Голос. Дети, в котором победила дочь Алсу
14:31
В Виннице агрессивные ультрас жестоко избили арбитра прямо на поле Видео
14:30
75% украинцев за прямые переговоры Зеленского и Путина по миру на Донбассе
14:08
"Жалкий и дешевый нищеброд": Киркоров шокировал Собчак своим гардеробом Видео
13:58
В центре Киева евробляхеры устроили стычки с полицейскими Видео
13:54
Евровидение 2019: песни всех участников второго полуфинала, где и когда смотреть Видео
13:42
У Епифания показали подпись Филарета под решением о роспуске УПЦ КП Фото
13:40
Цирк в Раде: в депутата Каплина бросили петлю для виселицы
13:20
Дата инаугурации известна: эксперт дал прогноз, что теперь будет с Радой
13:13
Досрочные выборы в Раду: в БПП сделали важное заявление
13:12
Песков признался, поедет ли Путин на инаугурацию Зеленского
13:05
В Нафтогазе анонсировали возобновление переговоров с РФ после разговора Зеленского с Путиным
13:02
Жена Венсана Касселя показала безупречную фигуру спустя месяц после родов
12:53
Климкин в знак протеста отказался от участия в заседании Совета Европы
12:52
Любитель садомазо: астролог рассказал, что скрывает Путин
12:42
Вакарчук идет в Раду: всё, что известно о партии Голос и какие у нее шансы на победу Фото Видео
12:33
"Это чудо!": астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского
12:23
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
12:22
Проходной барьер в Раду преодолевают только четыре партии - социологи
12:10
Дешевле молчать: сколько придется платить за нарушение языкового закона
11:51
Церковный скандал: Епифаний назвал Филарета лжецом
11:34
Ни Цой, ни богу свечка, ни чёрту кочерга мнение
11:26
Вакарчук создал новую партию и объявил о походе на парламентские выборы
11:24
В Раде рассказали, как запуск розничного рынка электроэнергии повлияет на тарифы для населения
11:20
Билозир с трибуны Рады призвала украинцев помолиться против инаугурации Зеленского Видео
11:11
Инаугурация Зеленского: Верховная Рада назначила дату церемонии
11:10
Небритый Зеленский, трогательный Потап и красотка Сумская: выдающиеся украинцы отмечают День вышиванки Фото
10:59
Тайные знаки от Ляшко, неуважение от Новинского: как Рада решала судьбу Зеленского, трансляция Видео
10:44
Ровно 15 лет назад Руслана победила на Евровидении: 15 интересных фактов о триумфе Украины Видео
10:42
Нацбанк собирается второй раз национализировать ПриватБанк
10:24
У главы Укрпочты Смелянского нашлось два паспорта
10:17
Лук дороже бананов: кто виноват и что делать мнение
10:05
Джордж Клуни вывел в свет тещу
10:01
Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского, возвращение Коломойского и полуфинал Евровидения 2019 Видео
09:46
Второй полуфинал Евровидения-2019: онлайн видеотрансляция из Израиля, участники, результаты Видео
09:41
"Это приговор": Газманов рассказал о своей страшной болезни
09:40
Раскол или имиджевая утрата: чем закончится конфликт в ПЦУ мнение
09:39
Шантаж Филарета: политолог объяснил, почему разразился церковный скандал
09:25
Как защититься от тополиного пуха: назван эффективный способ
09:08
Под покровом ночи Коломойский прилетел в Украину
09:08
"Филарет хочет перестраховаться": чем закончится церковный скандал в Украине
08:48
Жарче всего в Европе: синоптик рассказала, где ждать пекла в Украине
08:41
Скандальный закон о языке: опубликован полный текст
08:40
Залог вкусных суши: рис для суши, простой рецепт
08:27
Запрет сериала Сваты: Госкино и СБУ проиграли апелляцию
08:25
Почему Зеленский только выигрывает от ситуации с затягиванием инаугурации мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться