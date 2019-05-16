Жена Венсана Касселя показала безупречную фигуру спустя месяц после родов

Тина Кунаки / Reuters

Жена известного французского актера Венсана Касселя, 22-летняя модель Тина Кунаки стала мамой всего месяц назад, и уже успела привести себя в роскошную форму.

Отметим, что после появления дочери на свет, супруги вовсе не избегают общества. Так, пара засветилась на Каннском кинофестивале.

Для появления на светском мероприятии Тина Кунаки выбрала черное бархатное платье с открытым верхом и юбкой в пол.

Отметим, что наряд идеально сел по стройной фигуре Тины. Критики отметили, что модель очень быстро пришла в форму после родов.

Завершали образ Тины Кунаки небольшие украшения, фирменные кудряшки и лучезарная улыбка.

Тина Кунаки / Reuters

Добавим, что на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Отверженные с участием Венсана. И его молодая супруга также косвенно связана с данной работой: еще во время беременности Тина снялась в музыкальном ролике на саундтрек к фильму - Pink Noise.

Напомним, ранее 52-летний французский актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена модель Тина Кунаки стали родителями. 19 апреля модель родила девочку по имени Амазония.

Напомним, для 52-летнего Венсана Касселя брак Тиной Кунаки является вторым. Они поженились в августе 2018 года. Для Кунаки ребенок стал первенцем, а вот для Касселя уже третьим ребенком. В браке с итальянской актрисой Моникой Беллуччи, который продлился 14 лет, у актера родились две дочери: 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.