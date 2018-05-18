Каннский фестиваль-2018: победителями стали украинский режиссер и украинская музыка. Видео

Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил премию за лучшую режиссуру на конкурсе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд".

Картина на примерах историй простых людей рассказывает о жизни в так называемой "Новороссии". При этом режиссер показывает, как работает новая система – отбирают деньги и автомобили на построение нового "государства".

Одна из главных идей картины показать, как работает российская пропаганда.

Кроме того, в рамках "Недели критики" 71-го Каннского кинофестиваля специальной наградой SACD Award отмечена украинская музыка в фильме "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Ерлингсона.

Это совместная картина Франции, Исландии и Украины. Она снята при поддержке Госкино, украинским продюсером выступил Сергей Лавренюк.

По ходу фильма героиню в исполнении Халлдори Гейхадсдоттир постоянно сопровождают исландские и украинские музыканты: Давид Тор Йонссон, Магнус Тригвассон Елиасен и Омар Гудйонссон и известные исполнительницы украинских народных песен Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко. Они не только поют, но также являются комментаторами, помощниками и живыми участниками событий.

SACD (Authors 'Society) поддерживает фильмы новых авторов. Награду в 5 тыс. евро может получить лишь один из фильмов, которые принимают участие в "Неделе критики".

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