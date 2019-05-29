"Чувак, сядешь! Это мы тебе обещаем": российский политолог пообещал Зеленскому "небо в клеточку" и огреб за это от украинца

29 мая 2019, 11:25

Еще одного гостя программы ведущая обвинила в том, что тот "подхрюкивает".

Николай Платошкин - скандал с Александром Семченко
Николай Платошкин / Скрин с видео

Очередной скандал разгорелся на пропагандистском российском канале Россия 1 в эфире скандального ток-шоу 60 минут.

Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко устроили перепалку из-за будущего Украины и ее президента Владимира Зеленского. Поводом к началу стычки послужила новость о возвращении Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Платошкин заявил, что Украине добра не желает, поэтому он решение Зеленского вернуть Саакашвили паспорт приветствует.

"Зеленский меня радует. Я, честно говоря, не верил, что он будет вести Украину к развалу так быстро, я, честно говоря, не верил в его способности. Когда я посмотрел на него в зоне ООС, я не сразу понял, кого он мне напоминает – Македонского или Цезаря… Он там спросил: "Можно есть?" Чувак, сядешь! Это мы тебе обещаем", – заявил Платошкин, виртуально обращаясь к украинскому президенту.

На что Семченко заявил, что "когда такое слушаешь – по-моему, это маразм".

Читайте также"Молчание – золото": муж Скабеевой проглотил язык после вопроса о "чести" его жены"Такие вот идиоты как раз и разжигают ненависть к Украине в России", – считает украинский политолог.

Россиянин и украинец обсудили жен друг друга, после чего российский оппонент покинул студию.

В ходе словесной перепалки повысил голос еще один из гостей, на что скандальная ведущая шоу Ольга Скабеева заявила ему: "Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить".

Ранее Платошкин в прямом эфире пропагандистской телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что после президентских выборов Украина лишится новых территорий. По его мнению, случится повторения сценария 2014 года, и в Украине якобы произойдет "государственный переворот".

Напомним, на росТВ ведущий выгнал украинского эксперта из студии. Позднее на росТВ украинцев обвинили в оккупации Киева.

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скандал политологи Александр Семченко
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