"Это наш город": на росТВ украинцев обвинили в оккупации Киева

Владимир Соловьев / provedy.ru

На российском телевидении озвучили новый выпад против украинской государственности.

В эфире канала "Россия 1" ведущий Владимир Соловьев продемонстрировал карту Украины, на которой разные части страны были обозначены в виде "подарков" российских правителей.

"В Киевской Руси где хоть слово было про Украину? Они говорили на украинском или нет?! Слово "Украина" когда появилось? Еще раз говорю — Киевская Русь, а не Украина. Поэтому и Киев — наш город, в котором вы временно оккупировано находитесь. Русь была, а украинцев не было", — безапелляционно заявил российский пропагандист.

Видео со спичем Соловьева можно посмотреть с 01:26:00:

Напомним, ранее на росТВ обвинили украинцев в предательстве.