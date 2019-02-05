"Сценарий 2014-го": На росТВ разразились угрозами территориям Украины

Карта "раздела" Украины на росТВ / Скриншот с видео

Российский политолог Николай Платошкин в прямом эфире пропагандистской телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что после президентских выборов Украина лишится новых территорий.

По его мнению, случится повторения сценария 2014 года, и в Украине якобы произойдет "государственный переворот".

"Помните, с чего началось в 2014 году все? Действительно, неожиданно для нас в Украине происходит "государственный переворот". Часть регионов Украины, отнюдь не только Крым, они не захотели жить в этой стране. Вот Украина была на пороге дезинтеграции из-за того, что у них произошло. Сейчас вполне возможно, что после 31 марта [дата президентских выборов – "Главред"] этого года там тоже такое случится, абсолютно без нашего участия. Потому что, ну не признают результаты выборов те, кто на них проиграет. Начнется хай. И я не исключаю, что в этих условиях некоторые регионы тоже не захотят в этой бандитской стране жить", — в весьма издевательском тоне высказался Платошкин.

Напомним, ранее на росТВ ведущий выгнал украинского эксперта из студии. Позднее на росТВ украинцев обвинили в оккупации Киева.