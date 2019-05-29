Возвращение Саакашвили: в Тбилиси требуют экстрадиции экс-президента Грузии

Михеила Саакашвили требуют экстрадировать в Грузию / УНИАН

Депутат грузинского парламента Нукри Кантария заявил о необходимости поставить вопрос об экстрадиции в Грузию бывшего президента Михеила Саакашвили, который вернулся в Украину.

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - сказал грузинский депутат.

Требование Кантария поддержали депутаты из большинства парламента Грузии, передает Грузия online.

Читайте такжеВ партии Саакашвили анонсировали участие в досрочных парламентских выборахВ частности, по мнению депутата Акакия Зоидзе, прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", - сказал он.

Отмечается, что в отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден. До того, как Саакашвили был лишен украинского гражданства и покинул Украину, грузинская сторона неоднократно обращалась к Киеву с запросом об его экстрадиции на родину.

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Напомним, ранее Саакашвили рассказал, зачем вернулся в Украину.