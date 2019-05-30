Впервые в истории женщина стала канцлером Австрии

Бригитте Бирляйн будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов.
Канцлером переходного правительства Австрии стала 69-летняя председатель конституционного суда Бригитте Бирляйн.
Такое решение принял президент страны Александер ван дер Беллен. Бирляйн будет возглавлять правительство до проведения в Австрии парламентских выборов в сентябре.
"Прошедшие дни были непростыми для нашей республики. Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию. Однако хорошая новость заключается в том, что мы вошли на эту новую территорию с самой точной картой", - написал президент Австрии в своем Twitter.
Отметим, что Бирляйн стала первой в истории страны женщиной на посту канцлера.
Как известно, в понедельник австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца после скандала вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который на опубликованным видео соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании.