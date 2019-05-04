Канцлер Австрии рассказал о "дружеском разговоре" с Зеленским

Себастьян Курц сообщил, что разговор с Владимиром Зеленским был "дружеским" / GettyImages

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор с Зеленским состоялся в пятницу, 3 мая, написал канцлер в Twitter.

Курц назвал беседу с триумфатором выборов в Украине 2019 "дружеским разговором".

"…состоялся дружеский телефонный разговор с… Владимиром Зеленским... Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформации и борьбу с коррупцией", — отметил чиновник.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский. В команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая. Позже называлась другая возможная дата инаугурации — 30 мая.