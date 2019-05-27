Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала

Самый молодой канцлер в истории Австрии Себастьян Курц уходит с поста / РИА Новости

Канцлер Австрии Себастьян Курц покидает свой пост.

Этот уход будет вынужденным, поскольку нижняя палата парламента Австрии вынесла канцлеру вотум недоверия.

Это произошло после скандала с записью, появившуюся в двух немецких СМИ, который побудил крайне правого вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку, после чего Курц отказался от коалиции между двумя партиями.

Напомним, видео запечталело встречу неизвестной россиянки и Штрахе, в ходе которой в обмен на российскую финансовую поддержку, Штрахе сделал россиянке ряд сомнительных предложений. На видео слышно, как Штрахе дает россиянке несколько советов о том, как можно обойти австрийские законы и обсуждает условия заключения государственных контрактов.

После публикации видео Штрахе подал в отставку, а Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.

На посты ушедших министров от АПС были назначены представители партии Курца, что, в свою очередь, вызвало недовольство оппозиции.

После ухода Курца президент Австрии должен назначить нового канцлера, чтобы сформировать временное правительство, способное продержаться до выборов, которые состоятся осенью этого года.