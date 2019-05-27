Канцлер Австрии Курц покидает свой пост из-за скандала

Это первый с 1945 года случай, когда парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру.
Канцлер Австрии Себастьян Курц покидает свой пост.
Этот уход будет вынужденным, поскольку нижняя палата парламента Австрии вынесла канцлеру вотум недоверия.
Это произошло после скандала с записью, появившуюся в двух немецких СМИ, который побудил крайне правого вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку, после чего Курц отказался от коалиции между двумя партиями.
Напомним, видео запечталело встречу неизвестной россиянки и Штрахе, в ходе которой в обмен на российскую финансовую поддержку, Штрахе сделал россиянке ряд сомнительных предложений. На видео слышно, как Штрахе дает россиянке несколько советов о том, как можно обойти австрийские законы и обсуждает условия заключения государственных контрактов.
После публикации видео Штрахе подал в отставку, а Курц отказался продолжить работу правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.
На посты ушедших министров от АПС были назначены представители партии Курца, что, в свою очередь, вызвало недовольство оппозиции.
После ухода Курца президент Австрии должен назначить нового канцлера, чтобы сформировать временное правительство, способное продержаться до выборов, которые состоятся осенью этого года.