Вице-канцлер Австрии договаривался с россиянами о коррупции в парламенте

Вице-канцлера Австрии сняли во время коррупционных договоренностей / Фото: SZ

Действующий вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрах попал в эпицентр громкого скандала, который серьезно повлияет на его репутацию и на шансы в будущем избраться в Европарламент.

Как сообщают немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel, в 2017 году Штрах якобы встречался с обеспеченной россиянкой на Ибице.

Журналисты обнародовали видеозаписи, сделанные на острове Ибица в июле 2017 года. На них слышен разговор Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом на русском и английском.

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На видео россиянка и ее компаньон обещают выкупить часть влиятельно газеты Kronen-Zeitung, чтобы использовать ее для партийной пропаганды.

Встреча на Ибице длилась порядка семи часов. В обмен на российскую финансовую поддержку, Штрахе сделал россиянке ряд сомнительных предложений. В частности, что австрийская строительная компания Strabag больше не будет получать государственных заказов, все они по завышенным ценам отойдут россиянам.

О чем-то конкретном стороны не договорились, до пообещали поддерживать связь. На видео слышно, как Штрахе дает россиянке несколько советов о том, как можно обойти австрийские законы.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.