МИД Австрии вызвал "на ковер" посла Украины

Кристиан Вершюц

МИД Австрии вызвал посла Украины в Вене Александра Щербу из-за недопуска на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF.

Как сообщает пресс-служба австрийского внешнеполитического ведомства, посла на беседу вызвал генсек министерства Йоханнес Петерлик. Он потребовал отменить запрет на въезд Вершюца.

"Петерлик недвусмысленно потребовал от посла, чтобы украинская сторона предоставила доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF", - сказано в сообщении.

7 марта власти Украины приняли решение запретить Вершюцу въезд в страну сроком на год. Как пояснили в СБУ, такие меры приняты по соображениям безопасности в отношении самого Вершюца.