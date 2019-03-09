В СБУ назвали причину запрета въезда в Украину скандального австрийского журналиста

Кристиан Вершютц / Скриншот

Причиной запрета въезд в Украину австрийского журналиста Кристиана Вершутца стала необходимость обеспечения его безопасности.

Как подчеркнули в СБУ, сам Вершутц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", - говорится в сообщении спецслужбы.

Накануне МИД Австрии сообщило о том, что вызывает посла Украины в Вене Александра Щербу на ковер по этому вопросу. Еще до этой встречи глава австрийского ведомства Карин Кнайсль уже заявила, что Австрия данные действия Украины осуждает.

Кроме того, глава Австрийского союза журналистов Фред Тернгайм заявил, что решение Киева "демонстрирует неготовность к членству в ЕС".

Напомним, как рассказала нардеп Ольга Червакова, с начала аннексии Крыма и событий на Донбассе Вершутц "освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки РФ, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Украины, отрицающие агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционирующие как "ополченцев".

В прошлом году активисты внесли его фамилию Вершютца в списки "агентов Кремля", содержащие имена кремлевских пропагандистов.