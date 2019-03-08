В Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готова

Набирает обороты международный скандал вокруг запрета официального Киева на въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу.

Ранее решение Киева уже подверглось критике со стороны австрийских политических лидеров, Евросоюза и ОБСЕ.

Теперь глава Австрийского союза журналистов Фред Тернгайм заявил, что решение Киева "демонстрирует неготовность к членству в ЕС", сообщается на сайте канала ORF.

"…такими антидемократическими мерами Украина доказывает, что еще не созрела для членства в Евросоюзе", – приводит сайт его слова.

С критикой в адрес Украины также выступил гендиректор ORF Александр Врабец и редсовет телеканала: они назвали запрет ограничением свободы СМИ.

Как сообщалось, представитель Блока Петра Порошенко Ольга Червакова, ссылаясь на свои источники, рассказала, что запрет связан с угрозой, которую Вершутц представлял для нацбезопасности, а также из-за незаконного въезда журналиста на временно оккупированные территории и за антиукраинскую пропаганду. Кроме того, запрет связан с опасением властей, что российские спецслужбы совершат покушение на Вершутцу, пока тот находится в Украине. По ее словам, Кремль может воспользоваться ситуацией, обвинив потом во всем украинские власти.

В то же время СБУ до сих пор официально не комментировали сложившуюся ситуацию.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

21 февраля в Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО. Законом №9037 внесены изменения в три статьи Конституции.

Ранее политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО. По его словам, на самом деле это не является достижением.

Читайте такжеВ ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 годуНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.