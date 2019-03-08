В Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готова

С критикой в адрес Украины выступили австрийские журналисты.
Набирает обороты международный скандал вокруг запрета официального Киева на въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу.
Ранее решение Киева уже подверглось критике со стороны австрийских политических лидеров, Евросоюза и ОБСЕ.
Теперь глава Австрийского союза журналистов Фред Тернгайм заявил, что решение Киева "демонстрирует неготовность к членству в ЕС", сообщается на сайте канала ORF.
"…такими антидемократическими мерами Украина доказывает, что еще не созрела для членства в Евросоюзе", – приводит сайт его слова.
С критикой в адрес Украины также выступил гендиректор ORF Александр Врабец и редсовет телеканала: они назвали запрет ограничением свободы СМИ.
Как сообщалось, представитель Блока Петра Порошенко Ольга Червакова, ссылаясь на свои источники, рассказала, что запрет связан с угрозой, которую Вершутц представлял для нацбезопасности, а также из-за незаконного въезда журналиста на временно оккупированные территории и за антиукраинскую пропаганду. Кроме того, запрет связан с опасением властей, что российские спецслужбы совершат покушение на Вершутцу, пока тот находится в Украине. По ее словам, Кремль может воспользоваться ситуацией, обвинив потом во всем украинские власти.
В то же время СБУ до сих пор официально не комментировали сложившуюся ситуацию.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.
21 февраля в Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО. Законом №9037 внесены изменения в три статьи Конституции.
Ранее политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО. По его словам, на самом деле это не является достижением.
Читайте такжеВ ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 годуНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.
Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.
В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.
Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.
Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.
Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.