В Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готова

8 марта 2019, 21:29

С критикой в адрес Украины выступили австрийские журналисты.

Украина, Евросоюз
В Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готова

Набирает обороты международный скандал вокруг запрета официального Киева на въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу.

Ранее решение Киева уже подверглось критике со стороны австрийских политических лидеров, Евросоюза и ОБСЕ.

Теперь глава Австрийского союза журналистов Фред Тернгайм заявил, что решение Киева "демонстрирует неготовность к членству в ЕС", сообщается на сайте канала ORF.

"…такими антидемократическими мерами Украина доказывает, что еще не созрела для членства в Евросоюзе", – приводит сайт его слова.

С критикой в адрес Украины также выступил гендиректор ORF Александр Врабец и редсовет телеканала: они назвали запрет ограничением свободы СМИ.

Как сообщалось, представитель Блока Петра Порошенко Ольга Червакова, ссылаясь на свои источники, рассказала, что запрет связан с угрозой, которую Вершутц представлял для нацбезопасности, а также из-за незаконного въезда журналиста на временно оккупированные территории и за антиукраинскую пропаганду. Кроме того, запрет связан с опасением властей, что российские спецслужбы совершат покушение на Вершутцу, пока тот находится в Украине. По ее словам, Кремль может воспользоваться ситуацией, обвинив потом во всем украинские власти.

В то же время СБУ до сих пор официально не комментировали сложившуюся ситуацию.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

21 февраля в Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО. Законом №9037 внесены изменения в три статьи Конституции.

Ранее политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО. По его словам, на самом деле это не является достижением.

Читайте такжеВ ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 годуНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

Согласно ранее проведенного соцопросу,  большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина журналист Австрия запрет на въезд
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:50
Новая опасность: спасатели уточнили прогноз погоды в Украине
21:29
В Австрии объявили, что Украина к членству в ЕС не готова Видео
21:05
Стриптиз в подарок: Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана Видео
20:38
Рейтинг Путина установил антирекорд
20:13
"Слышны взрывы": в Москве горит зона с домами "очень непростых людей" Видео
19:54
У российских Союзов появился серьезный конкурент: появилось видео успешной посадки Crew Dragon Видео
19:51
"Не жилец": журналист прокомментировал интервью Порошенко украинским телеканалам
19:31
Елизавета II сделала свой первый пост в Instagram, рассказав о своем удовольствии
18:56
"Хотел взять интервью у Зеленского и Тимошенко": Украина оскандалилась из-за запрета на въезд журналисту из ЕС Видео
18:38
В ПАСЕ жестко раскритиковали избирательную кампанию в Украине
18:14
"Тревожный сигнал для Украины": в Госдуме РФ позлорадствовали из-за законопроекта США о Крыме Видео
17:48
8 марта: Медведев попытался нарисовать в воздухе восьмерку и оконфузился Видео
17:26
Перевод часов в марте 2019: что важно не забыть Видео
17:21
Назначен новый посол Польши в Украине
16:40
Вера Брежнева объяснила, почему обожает 8 марта
16:31
В гробу не тот человек: на похоронах бойца ВСУ во Львове произошел казус Видео
16:10
Синоптики предупредили, когда в Киеве задождит и похолодает Видео
16:03
В Конгрессе запретили признавать Крым российским. Но есть нюанс
15:52
Девушка дня Instagram: юная модель нижнего белья Вероника Фокина Фото
15:42
В Донецке прогремел серьезный взрыв: "спасатели ДНР" назвали причину
15:26
С 8 Марта! Все, что пригодится на праздник – от идей подарков до поздравлений Фото Видео
15:19
Оккупанты взбесились из-за слов Климкина о заселении Крыма уголовниками
15:07
Вятрович рассказал, когда 9 мая в Украине перестанет быть выходным днем Видео
14:48
"Голый" комбинезон и глубокое декольте: Даша Астафьева снялась в смелой фотосессии Фото
14:37
СМИ узнали о "зрадном" решении Меркель по отправке кораблей к Крыму
14:21
Астролог объяснил, почему Порошенко не суждено закончить войну на Донбассе
14:10
В конце марта Земле грозят четыре "метеоудара" — ученые Видео
14:07
НАТО подготовит "ракетный ответ" России
14:04
Ани Лорак покрасовалась в платье с декольте до пупка
13:54
Марш женщин с феминистками и ЛГБТ: в центре Киева произошли столкновения Фото Видео
13:46
Тимошенко пообещала закрыть аэропорты для Порошенко в случае ее победы на выборах
13:30
Трагедия на Киевщине: в доме погибли двое маленьких детей
13:02
"Грейтесь сегодня-завтра": синоптик рассказала, когда Украину накроет новое похолодание Видео
12:42
"Слишком откровенно": Анна Седокова покрасовалась голая в постели
12:33
Резня в центре Одессы: в результате ночной поножовщины в баре ранены шестеро
12:24
Спасатели Киева поздравили женщин с 8 марта стебным видео с элементами эротики Видео
12:22
НАБУ завело уголовные дела против омбудсмена Денисовой – СМИ Видео
11:56
"В МВД нет колдунов и мольфаров": у Авакова потроллили СБУ из-за прослушки Зеленского Видео
11:45
Потап оригинально поздравил девушек с 8 марта Видео
11:30
"Карлсон из ОРДЛО": в Сети жестко потроллили главаря "ДНР" из-за внешности
11:22
Дело Манафорта: стало известно, сколько лет экс-политтехнолог Януковича проведет за решеткой Видео
11:00
"Будет плохо": эксперт предупредил о проблемах, грозящих Украине из-за Северного потока-2 Видео
10:55
Стали известны подробности жуткого ДТП под Киевом с пятью погибшими Фото Видео
10:48
Крым как символ бессилия и капитуляции Запада перед Путиным мнение
10:45
Семейно-спортивная драма с элементами экшена: Оля Полякова представила новый клип Видео
10:27
Морозы возвращаются: синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах Видео
09:58
Украина заявила о возможности создания ракетного вооружения из-за выхода России из ДРСМД Видео
09:45
Курс валют в Украине: евро еще дальше откатился от психологической отметки
09:36
В Греции суд снял обвинения с задержанных украинских моряков
09:15
"Спасатель" у боевиков: Ляшко рассказал о брате-предателе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться