"Хотел взять интервью у Зеленского и Тимошенко": Украина оскандалилась из-за запрета на въезд журналисту из ЕС

Запрет на въезд в Украину журналисту ЕС спровоцировал международный скандал / dpsu.gov.ua

Запрет официального Киева на въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершутцу спровоцировал международный скандал: решение Киева уже подверглось критике со стороны австрийских политических лидеров, Евросоюза и ОБСЕ.

Позиция Австрии

На следующей неделе МИД Австрии вызывает посла Украины в Вене Александра Щербу на ковер по этому вопросу. Еще до этой встречи глава австрийского ведомства Карин Кнайсль уже заявила, что Австрия данные действия Украины осуждает, передает APA.

Позиция ОБСЕ

Читайте такжеВ Украине снят запрет на въезд мужчинам из РоссииКроме того, Украины отменить запрет на въезд для Вершутца уже призвал и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. По его словам, журналист уже много лет работает в Украине корреспондентом ORF. Решение Киева "наносит большой вред свободе СМИ", добавил Дезир.

Он напомнил, что страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства способствовать свободному потоку информации, а также работе журналистов из других государств-участников организации.

Позиция самого журналиста

В свою очередь сам Вершутц рассказал, что целью его поездки были запланированные интервью с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко. При этом в комментарии Стране журналист затруднился ответить, связан ли запрет на въезд именно с этим.

Он отрицает все обвинения в работе против национальной безопасности Украины: "Эти обвинения в мой адрес повторяются регулярно. Но доказательств никто никогда не приводит. Мы всегда старались делать свою работу максимально честно и объективно. Видимо это кому-то в Киеве и не нравится".

Позиция Киева

В свою очередь представитель Блока Петра Порошенко Ольга Червакова заявила, что запрет связан с опасением властей, что российские спецслужбы совершат покушение на Вершутцу, пока тот находится в Украине. По ее словам, Кремль может воспользоваться ситуацией, обвинив потом во всем украинские власти.

Ранее Кремль обвиняли в убийстве журналиста Аркадия Бабченко. Информация о смерти Аркадия Бабченко появилась в СМИ 29 мая. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день СБУ заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках предотвращения реального преступления.

При этом глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы.