Украинцев предупредили о проблемах с въездом в Россию

УНИАН

В Госпогранслужбе Украины заявили, что граждане страны испытывают проблемы с въездом на территорию России.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В течение последних трёх дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что через российский пункт пропуска "Нехотеевка" в Харьковской области не смогли проехать более 90 украинцев.

Российские пограничники либо не объясняют причин отказа во въезде, либо "ссылаются на мифический указ о запрете на въезд автомобилей с большим объемом двигателя".

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.