Женская месть: школьницы отметелили бросившего одну из них парня (видео 18+)

Момент избиения / скриншот из видео

В российском провинциальном городе Саров (Нижегородская область, Россия) школьницы избили юношу за то, что он прекратил романтические отношения одной из них. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Mash.

"Саша решил разорвать отношения с Аней (оно и понятно), но существо женского пола и её подруги пришли в ярость", - говорится в описании ролика.

Осатаневшие школьницы били юношу и плевали ему в лицо, при этом не забывая обильно материться.



Напомним, ранее в Днепре школьницы устроили кровавые разборки. Позднее в Хмельницком школьницы били сверстницу по лицу и снимали унижения на видео.