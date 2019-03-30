Разбитые головы и гематомы: в Днепре школьницы устроили кровавые разборки

В Днепре школьницы устроили кровавые разборки / informator.ua

В Днепре произошла жестокая драка между школьницами, в результате девушки попали в больницу с травмами.

По данным Информатора, разборки произошли возле школы № 47, на улице Воронежской.

Как рассказала Виктория, мать пострадавшей, ее дочь Лиза поссорилась с девочкой из своей школы: "За день до инцидента Лизе назначили "стрелку". Я просила ее не реагировать на этот вызов, но она все же решила пойти. Я пошла с ней, стояла в стороне, следила за тем, чтобы конфликт не перерос во что-то серьезное. Когда я увидела, что девочка начала нападать на мою дочь, я подбежала и забрала своего ребенка".

Женщина сообщила, что пострадавшую отвезли в больницу, там ей наложили несколько швов, у нее также обнаружили множественные гематомы и ссадины. Как выяснилось, обидчица избила Лизу телефоном iPhone 8.

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По словам Виктории, недавно ее дочь оставила нелестный комментарий под фото обидчицы в Instagram, а также гуляла с мальчиком, который, возможно, нравился оппонентке.

Примечательно, что обе участницы конфликта находятся в больнице. При этом на саму Викторию написали ответное заявление за избиение "нападавшей" школьницы. Вторая сторона уверена, что Виктория и Лиза пытаются исказить реальные факты.

Напомним, на Житомирщине подросток попал в реанимацию после жестокого избиения сверстником.