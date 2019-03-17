"Чё, самая умная": На Херсонщине двое школьников "отметелили" одноклассницу

Иллюстративное фото / Novosti-N

На Херсонщине в поселке Новоалексеевка Херсонской двое 10-летних мальчиков после уроков избили одноклассницу - чтобы "не была слишком умной".

Как сообщает портал Херсонці, девочка была госпитализирована с ушибами грудной клетки и спины.Местные полицейские решили, что дело будет расследоваться не как буллинг, а как нанесение телесных повреждений. Однако, учитывая юный возраст забияк, к ответственности привлекут их родителей. Соответственно, семьям подростков придется уплатить административный штраф - в размере 5,1 тысячи гривен.http://khersonci.com.ua/

Напомним, ранее на Херсонщине произошло крупное смертельное ДТП с военнослужащими.