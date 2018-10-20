В Херсонской области русский язык лишили статуса регионального

УНИАН

Депутаты Херсонского городского совета отменили решение прошлой каденции, наделявшее русскому языку статус регионального.

Как сообщает местное издание "Херсонские Вести", за такое решение проголосовали 33 из 38 депутатов.

Не голосовали трое членов фракции "Оппозиционного блока" и один внефракционный избранник.

Напомним, в июле Николаевский окружной админсуд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

18 сентября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта на территории региона.

4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного".

За законопроект проголосовали 261 депутат при 226 минимального необходимых голосах.

Проект закона предусматривает отмену закона "Об основах государственной языковой политики" (известный как "закон Колесниченко-Кивалова") и предполагает введение обязательного использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

В июле социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, из которого следует, что большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.

Такое мнение высказал 61 процент респондентов. 17 процентов опрошенных допустили, что при сохранении статуса государственного за украинским языком русскому в отдельных регионах надо предоставить статус официального языка. 19 процентов считают возможным предоставление статуса государственного как украинскому, так и русскому языку.