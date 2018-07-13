Украинцы высказались о статусе второго государственного для русского

Большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.

Такое мнение высказали 61% граждан, опрошенных социологической группой "Рейтинг".

При этом 17% опрошенных допускают, что при сохранении статуса государственного за украинским языком русскому в отдельных регионах надо предоставить статус официального языка.

В то же время 19% респондентов считают возможным предоставление статуса государственного как украинскому, так и русскому языкам.

Больше всего сторонников предоставления русскому языку определенного статуса живут на юге и востоке страны. Но даже в этих регионах 40-45% респондентов высказались за сохранение статус-кво в государственной языковой политике.

Группа "Рейтинг" проводила опрос с 22 июня по 5 июля 2018 года, в нем приняли участие 3,2 тыс. респондентов старше 18 лет, репрезентативность представлена по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Организаторы соцопроса указали погрешность, равную 1,7%.

Напомним, согласно соцопроса компании компании GfK Ukraine, в случае, если бы выборы президента Украины проходили не в 2019-м году, а в ближайшее воскресенье, то их бы выиграла Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в парламенте.