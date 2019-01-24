Смертельное ДТП с военными на Херсонщине: к расследованию подключилось ГБР

Государственное бюро расследований подключилось к расследованию смертельной аварии на Херсонщине, где вечером 23 января на трассе "Одесса-Мелитополь" столкнулись военный автомобиль "Урал" и "КамАЗ".

В результате погиб один военный-контрактник, а еще трое военнослужащих оказались в больнице. Двое выживших бойцов находятся в тяжелом состоянии, а у третьего травмы средней тяжести.

"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (во время движения открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", – сообщили в пресс-службе ГРУ.

Обе машины принадлежат воинской части Кривого Рога.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что повлекло пострадавшему средней тяжести или тяжелые телесные повреждения или гибель потерпевшего.

Ранее в Киеве авто "влепилось" в остановку с людьми. Обрушившийся на столицу циклон стал причиной множества ДТП.

Напомним, под Киевом произошло ДТП, в котором погибло трое людей. До этого в Киеве автомобиль "Славута" выскочила с трассы и протаранила столб.