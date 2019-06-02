"Привержен противодействию агрессии РФ": сенатор США рассказал о встрече с Зеленским

Владимир Зеленский и Роберт Портман / @senrobportman

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что США продолжат помогать Украине.

Читайте такжеВ Конгрессе США инициировали усиление поддержки Украины: стали известны подробности

"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - добавил Портман.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.