"Привержен противодействию агрессии РФ": сенатор США рассказал о встрече с Зеленским

2 июня 2019, 10:00

США продолжат помогать Украине, подчеркнул Роберт Портман.

Владимир Зеленский и Роберт Портман / @senrobportman

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что США продолжат помогать Украине.

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"Как сопредседатель украинского кокуса в Сенате, я буду продолжать поддерживать свободную и демократическую Украину через соответствующую военную, политическую и экономическую помощь США", - добавил Портман.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

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США Владимир Зеленский Роб Портман Украина
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