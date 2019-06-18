Историк спрогнозировал, когда и почему рухнет режим Путина в России

Владимир Путин / Reuters

Выстроенный президентом Владимиром Путиным российский властный режим обрушится уже в 2020-м.

Соответствующее мнение в интервью порталу Апостроф высказал известный политолог и историк Валерий Соловьев. По его словам, эскалация протестных настроений в РФ стартовала в 2019-м, а в следующем году локальных акций протеста будет проходить все больше и больше

"И тогда в Москве и Петербурге тоже начнутся протесты, но они будут носить политический характер. А то, что мы называем кризисом элит, или, как вы выразились "грызней башен" начнется очень интенсивно не раньше чем через год – во второй половине 2020-го года. В такой стране, как Россия, политические процессы не происходят очень быстро", – полагает Соловьев.

Читайте такжеИсторик объяснил, почему Путин начал войну на ДонбассеОн также объяснил, что на данный момент большинство россиян крайне запуганы, поэтому и не могут открыто заявить о собственных правах.

"Власть создает иллюзию того, что она мощная и грозная. А люди верят иллюзиям. И для того, чтобы они перестали в эти иллюзии верить, им нужно пройти через некоторые этапы политического и даже скорее гражданского воспитания. В Украине формировалось гражданское общество, были возможны самые разные типы протестов. В России протесты загнаны фактически под асфальт", – подытожил Соловьев.

Напомним, ранее известный историк Юрий Фельштинский рассказал о реальных планах Путина. Позднее его коллега Александр Мотыль предупредил, где Путин может начать войну