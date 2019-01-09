Историк предупредил, где Путин может начать войну

Владимир Путин способен начать войну в Украине или в Казахстане, предупредил историк / Reuters

Американский историк украинского происхождения Александр Мотыль считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может начать войну в Украине или в Казахстане.

Глава РФ способен захватить Беларусь и столицу Латвии Ригу, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, Путин ведет Россию к коллапсу, и это довольно реальная возможность, к которой надо готовиться.

"Потому что если такое случится, то Бог знает, что там будет в той России — гражданская война, миллионы беженцев, как это будет влиять на Украину и на другие соседние страны", — отметил историк.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с РоссиейМотыль полагает, что чем дольше нынешний российский лидер у власти, тем больше РФ будет подвержена бессистемной дестабилизации, после того как он отойдет.

"Рано или поздно даже Путин окажется смертным человеком, и что тогда? Придет новый человек, наступит демократия или будет путинский рай?" — задался вопросами эксперт.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.