"Даже если Путина кто‑то заменит": британский историк объяснил, почему Россия плохо закончит

Нил Фергюсон

В случае, если кто-то сменит Владимира Путина на посту президента России, скорее всего, это будет аналогичный лидер. Поэтому в ближайшем будущем Москва вряд ли радикально сменит политический курс.

Такое мнение мнение выразил британский историк и писатель Нил Фергюсон в колонке для "Нового времени".

"Путинский режим крепко стоит на ногах. Недовольные этим режимом сконцентрированы в нескольких больших городах. Формула путинизма проста и эффективна. Сырьевая экономическая модель обеспечивает денежные потоки, особенно во времена роста цен на энергоресурсы. Политическая модель Путина включает в себя контроль над медиа, угрозы оппозиции, использование якобы законных методов физического притеснения оппозиции. И это работает", - пишет Фергюсон.

По его мнению, Россия "плохо закончит". "Даже если Путина кто‑то заменит, это будет аналогичный лидер", - считает ученый, отмечая, что было бы "ужасно, если бы Украина тоже пошла по этому пути".

Вместе с тем Фергюсон выразил сомнение в скором вхождении Украины в состав Евросоюза. "Не думаю, что ЕС спешно откроет свои двери для Украины, но пример Западной Европы - он здесь, рядом. Украина видит преимущества той модели, которой живет Евросоюз", - заключил он.

Накануне российский оппозиционер Алексей Навальный задал вопрос голосовому помощнику "Алиса", разработанному компанией "Яндекс", вопрос "почему Путин врет?".

"Он по-другому не может, привычка. Он случайно попал в Кремль, случайно стал президентом", - отвечает "Алиса".