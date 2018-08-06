Владимир Путин

Российский оппозиционер Алексей Навальный задал вопрос голосовому помощнику "Алиса", разработанному компанией "Яндекс", вопрос "почему Путин врет?".

Видео эксперимента Навальный опубликовал в Twitter.

"Он по-другому не может, привычка. Он случайно попал в Кремль, случайно стал президентом", - отвечает "Алиса".

Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта - действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 августа 2018 г.

Голосовой помощник "Алиса" был запущен в октябре 2017 года. Месяцем ранее во время визита в офис "Яндекса" с "Алисой" пообщался и сам Путин.

В ответ на вопрос президента РФ, не обижают ли "ее" в "Яндексе", "Алиса" ответила: "Окей, учту". "Как ты себя тут чувствуешь?" - продолжил президент. "Рассматриваю фотографии котиков в "Яндексе". Ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо".