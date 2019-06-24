"Разведка боем": Климкин рассказал, чего хотели Меркель и Макрон от встреч с Зеленским

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / официальный сайт президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время своих недавних встреч с президентом Украины Владимира Зеленского провели "разведку боем" по его дипломатическим позициям.

С таким заявлением выступил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает Радио Свобода.

"Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, намерения стратегические. На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет, не исключено, и я вижу определенные признаки этого. Поэтому к этому нужно подготовиться, и четкие месседжи, которые прозвучали, очень полезны", — заявил он.

Напомним, ранее Главред подробно рассказывал, о чем Владимир Зеленский договорился с Ангелой Меркель в Берлине.