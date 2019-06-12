Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ / Униан

Если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, даже не дождавшись от России выполнения каких-либо условий, то Украина прейдет на более прагматичный подход в своей деятельности в Совете Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Европейская правда.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", — пообещал глава МИД.

Ранее в ПАСЕ приняли резолюцию в пользу российской делегации. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует.

Напомним, Совет Европы вернул РФ право голоса. 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

Сам Климкин в знак протеста отказался от участия в заседании Совета Европы 17 мая. Причиной решения Климкина стала позиция Комитета министров СЕ по снятию санкций с России.

Перед этим Климкин заявил, что Украина может отказаться от выполнения минских соглашений в случае, если Франция, Германия и другие стран Совета Европы добьются снятия санкций с России.

Позже Франция ответили на ультиматум Климкина. Париж призвал не связывать ситуацию в ПАСЕ с Минском-2.