Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ

Украина выступает против такого развития событий.
Если российскую делегацию вернут в ПАСЕ, даже не дождавшись от России выполнения каких-либо условий, то Украина прейдет на более прагматичный подход в своей деятельности в Совете Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Европейская правда.
"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", — пообещал глава МИД.
Ранее в ПАСЕ приняли резолюцию в пользу российской делегации. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует.
Напомним, Совет Европы вернул РФ право голоса. 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России: принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.
Сам Климкин в знак протеста отказался от участия в заседании Совета Европы 17 мая. Причиной решения Климкина стала позиция Комитета министров СЕ по снятию санкций с России.
Перед этим Климкин заявил, что Украина может отказаться от выполнения минских соглашений в случае, если Франция, Германия и другие стран Совета Европы добьются снятия санкций с России.
Позже Франция ответили на ультиматум Климкина. Париж призвал не связывать ситуацию в ПАСЕ с Минском-2.