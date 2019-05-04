"Новые границы в Европе": в ПАСЕ оценили шансы на сохранение членства РФ

Генсек СЕ высказался о возможном выходе делегации РФ из организации

Существуют хорошие шансы на то, что удастся разрешить конфликт и не допустить выхода из ПАСЕ делегации России, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По его словам, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы, и это "обнадеживает".

Ягланд выразил уверенность, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа, передает Немецкая волна.

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В то же время вероятное исключение России будет представлять собой "драматичное" событие, которое может привести к возникновению новых "границ" в Европе, уверен секретарь Совета Европы.

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Он считает, что по одну сторону этой новой черты будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по другую - около 140 млн граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна, предупредил генсек СЕ.

Ягланд добавил, что найти выход из сложившейся ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.

Напомним, ранее в ПАСЕ проголосовали за резолюцию относительно участия России. Москве впервые с 2014 года предложили сформировать свою делегацию.