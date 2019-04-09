Возврат России в ПАСЕ станет итогом правления Порошенко

ПАСЕ / Открытые источники

Довести до того, чтобы представителей нашей делегации в ПАСЕ послал глава немецкой правящей партии - надо быть редкими клоунами.

И теперь Россию вернут в ПАСЕ не потому что россияне молодцы, а потому что представители украинской делегации вели себя недостойно. Они пели гимны, устраивали разборки с профессиональными российскими пропагандистами, которым это только и надо было, жаловались, шумели, склочничали.

Парламентская ассамблея – это организация, созданная для того, чтобы обсуждать и вырабатывать европейские стандарты в области демократии и прав человека. Нужно понимать, что совет Европы и все институции, в отличии от Европарламента, не имеют никакой власти. И не имеют к Евросоюзу никакого отношения. Но Европарламент не вырабатывает стандартов в области демократии, а вот его политики ссылаются на эти стандарты. Например, что такое дискриминация, "хейт спич", права национальных меньшин, равные возможности – это все за последнее десятилетие определено и отрегулировано такой институцией, как Парламентская ассамблея Совета Европы.

Читайте такжеПочему Европа заинтересована в возвращении России в ПАСЕНельзя превращать ПАСЕ в политическую площадку для сведения каких-то счетов и устраивать разборки. Это даже не Совбез ООН, где в рамках приличий можно позволить себе обличать агрессию.

Все это время Украина получала и получает поддержку от Совета Европы в целом, и от ассамблеи в частности. В том числе, по вопросам Крыма и Донбасса. Но не благодаря такого поведению наших политиков, а - профессионалам из МИДа. Например, моему хорошему другу Дмитрию Кулебе, который является представителем Украины в Совете Европы.

Сегодня против России нет санкций – это миф. Санкции против России вводились дважды, в 2014-2015-ом годах. И все. В последние годы Россия сама не номинировала свою делегацию. Они пытаются поставить в известную позу ассамблею, вынудив ее изменить собственные уставные документы так, что если завтра Украина, Британия или Польша захотят поднять вопрос о лишении российской делегации права голоса, это невозможно будет сделать. Они говорят так: "Ребята, мы вернемся, но только при железных гарантиях, что нас оттуда не выгонят через неделю. Вы нас еще уговорите вернуться!".

В практической плоскости решение вернуть российскую делегацию в ПАСЕ – на Украину не повлияет. Но сейчас рушится миф, который создавался все эти годы, что якобы весь мир за нас. И мы можем красть, вести себя как клоуны, можем не пытаться урегулировать конфликт на Донбассе, можем говорить, что давайте подождем, пока Путин умрет или Россия развалится. А вы пока дорогие европейцы теряйте на санкциях. А потом все будет хорошо. Вот такая позиция нашей страны.

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Ведь они же воевать не готовы. И понимают, что прямая война с Россией - это катастрофа и полное уничтожение украинского государства ценой колоссальных жертв, не дай Бог.

Но наши политики предлагают не мириться, а просто сидеть и ждать. И прикрывают свое воровство военной истерией. Но этому приходит конец.

Если второй тур закончится так, как прогнозируют сейчас социологи, то самое больше свинство "порохоботов" будет объявить через месяц-два, что возврат российской делегации в ПАСЕ является результатом поражения Порошенко на выборах. Наоборот, это будет результатом его правления в Украине.