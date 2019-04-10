Поправки Украины отклонили: в ПАСЕ предложили России заплатить и вернуться

В ПАСЕ предложили России вернуться / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В Парламентской ассамблее Совета Европы большинством голосов проголосовали за резолюцию относительно участия России. Москве впервые с 2014 года предложили сформировать свою делегацию.

Как сообщает РИА Новости, российской стороне предложили выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Евродепутаты призвали к "активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами", чтобы не допустить развала общеевропейской миссии Совета Европы. В резолюции Россию назвали "крупнейшим государством" и отметили важность членства такой страны.

Читайте такжеЭксперт назвал причину, почему РФ могут вернуть в ПАСЕЗа резолюцию проголосовали 105 парламентариев, 30 выступили против, 16 — воздержались. Украинская делегация попыталась внести поправки в резолюцию касательно возвращения российской делегации, однако они были отвергнуты большинством голосов.

"Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права. никаких дискриминаций ни в отношении России, ни в отношении других стран быть не должно", - прокомментировал резолюцию зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Напомним, внефракционный народный депутат Борислав Береза высказал возмущение в связи с поведением главы немецкой делегации в ПАСЕ Андреаса Ника, который проявил неуважение к украинским политикам на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.

Также сообщалось, что Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.