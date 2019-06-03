В Пасе приняли резолюцию в пользу российской делегации

3 июня 2019, 18:32

Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует.

ПАСЕ
В ПАСЕ приняли резолюцию в пользу РФ / Цензор.нет

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций, сообщил глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - написал Арьев на своей странице в Facebook.

По его словам, многие из тех, кто голосовали за резолюцию, говорили, что может россияне примут предложенный компромисс, потому что "надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются".

"Наивная позиция, мягко говоря. Откровенно пророссийские аргументировали необходимостью "сохранить доступ 140 млн россиян к Европейскому суду по правам человека". Меня этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и жизнью", - добавил Арьев.

Напомним, ранее Совет Европы вернул РФ право голоса. 17 мая Совет Европы на заседании в Хельсинки предпринял шаги к восстановлению права голоса России - принял декларацию о восстановлении в правах российской делегации.

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Россия резолюция ПАСЕ Владимир Арьев
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