Трамп резко высказался относительно разговора с Путиным

Президент США спрогнозировал, каким будет его разговор с главой РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его будущий разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным будет хорошим.
Американский лидер сказал журналистам, что его слова, адресованные Путину, — не их дело, сообщает CNN.
"У меня с ним (будет — Ред.) очень хороший разговор. То, что я ему говорю, — не ваше дело", — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу, 28 июня, в японской Осаке на саммите Большой двадцатки (G20). Встреча Путина и Трампа запланирована в 8:00 по Киеву. В частности, президенты США и РФ могут поговорить об Украине.