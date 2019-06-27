Трамп резко высказался относительно разговора с Путиным

Дональд Трамп резко высказался насчет разговора с Владимиром Путиным / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его будущий разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным будет хорошим.

Американский лидер сказал журналистам, что его слова, адресованные Путину, — не их дело, сообщает CNN.

"У меня с ним (будет — Ред.) очень хороший разговор. То, что я ему говорю, — не ваше дело", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу, 28 июня, в японской Осаке на саммите Большой двадцатки (G20). Встреча Путина и Трампа запланирована в 8:00 по Киеву. В частности, президенты США и РФ могут поговорить об Украине.