Медвежья "консерва": в РФ израненный мужчина с перебитым позвоночником месяц жил в берлоге

Мужчина был ужасно истощен и фактически превратился в мумию / Скриншот

В медвежьей берлоге в российской Туве нашли покалеченного мужчину. У несчастного оказался сломан позвоночник, а на теле обнаружили многочисленные ранения.

О необычной находке рассказали охотники, пишет EADaily, а обнаружить человека в логове хищника помогли собаки.

Отмечается, что несмотря на тяжелые травмы и увечья, нанесенные медведем, Александр находился в сознании, мог двигать руками, хотя и был ужасно истощен и фактически превратился в мумию.

При этом мужчина рассказал свою жуткую историю. По его словам, медведь напал на него, заломил, но есть не стал, а решил прикопать "на консервы".

В то же время издание отмечает, что информация об обнаружении человека в берлоге медведя пока не получила официального подтверждения.

Вместе с тем медики подтвердили, что характер травм и ранений (в том числе вырванные куски кожи и мышц на боковой поверхности грудной клетки справа, на левой голени, скальпированные раны и следы когтей на лице) не противоречит рассказам о встрече с медведем, но такие ранения могли быть нанесены и другим крупным хищником.

Внимание! Видео не для слабонервных:

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине медведь атаковал женщину на базе отдыха.