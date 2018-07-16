В Сети появилось видео попыток медведя взломать запертую машину

В России на Камчатке засняли на видео попытку молодого медведя забраться в автомобиль Subaru Forester - мишка некоторое время топтался по крыше машины, а потом попытался забраться внутрь.

"Автор видео, видимо, владелец иномарки, не стесняясь в выражениях, призывает хищника покинуть автомобиль и идти куда подальше. Однако медведь не обращает внимания на человека, топчется по крыше иномарки, обнюхивая ее. Затем косолапый слезает с машины и пытается открыть дверь. В это время раздраженный оператор предпочитает уйти подальше от автомобиля", – пишет местное камчатское издание.

Изначально мишка попытался взять штурмом машину через люк на крыше, а когда это не получилось, начал ломиться в дверь.

В краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира рассказали, что видели видеозапись, но с официальным обращением по поводу наглого топтыгина еще никто не приходил. Специалисты также заявили, что машину оседлал молодой медведь, возраст которого не более двух лет - в таком возрасте медведи еще любопытны и относительно бесстрашны.

Также специалисты добавили, что скорее всего машина привлекла интерес медведя потому, что в ее салоне находилась какая-нибудь сильно пахнущая еда.

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